RCC запустит реалити-шоу для молодых бойцов с участием Шлеменко и Исмаилова

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Лига смешанных единоборств RCC запустит отборочный турнир для молодых бойцов из России и стран СНГ — RCC Fight Show. Это реалити-шоу, где на кону будут семь долгосрочных контрактов с организацией.
RCC запустит реалити-шоу для молодых бойцов с участием Шлеменко и Исмаилова
  • Legion-Media

Спортсмены будут разбиты на два лагеря, подготовку которых возьмут на себя топовые средневесы Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов.

На сайте rccmma.com идёт сбор заявок от желающих, после чего менеджмент лиги выберет от 20 до 35 претендентов, которые будут разбиты на семь весовых категорий.

Первая квалификация состоится уже в марте, а основной этап съёмок пройдёт в апреле. Финал реалити-шоу запланирован за неделю до боя между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.

Ранее сообщалось, что Фьюри может сразиться с Уайтом 23 апреля в Лондоне.

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