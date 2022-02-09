Boxingscene: Фьюри может сразиться с Уайтом 23 апреля в Лондоне
Команды боксёров достигли договорённости о проведении боя. Официально о поединке будет объявлено 21 февраля, сообщает Boxingscene.
Уайт является обязательным претендентом на титул WBC. Ожидается, что поединок пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Призовой фонд боя составит более $41 млн.
Ранее бывший претендент на пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории американец Дастин Порье намекнул на завершение карьеры.