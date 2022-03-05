Чемпион UFC Усман ответил на вопрос о возможном бое с Чимаевым

Короткая ссылка
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о возможном поединке со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
Чемпион UFC Усман ответил на вопрос о возможном бое с Чимаевым
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Этот парень даже не дрался с бойцами из топ-10. Он никого из них не бил. Думаю, ему надо провести побольше боёв», — сказал Усман на пресс-конференции.

Чимаев провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где в первом раунде боя «задушил» представителя Китая Ли Джинглианга. Всего за карьеру у Хамзата десять досрочных побед и ни одного поражения.

Ранее боец UFC Белал Мухаммад сравнил Чимаева с Макгрегором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить