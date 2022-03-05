Чемпион UFC Усман ответил на вопрос о возможном бое с Чимаевым
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«Этот парень даже не дрался с бойцами из топ-10. Он никого из них не бил. Думаю, ему надо провести побольше боёв», — сказал Усман на пресс-конференции.
Чимаев провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где в первом раунде боя «задушил» представителя Китая Ли Джинглианга. Всего за карьеру у Хамзата десять досрочных побед и ни одного поражения.
Ранее боец UFC Белал Мухаммад сравнил Чимаева с Макгрегором.