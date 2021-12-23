Боец UFC Мухаммад сравнил Чимаева с Макгрегором

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Белал Мухаммад, выступающий в полусреднем весе, сравнил шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Вокруг Чимаева сейчас наибольшая шумиха в дивизионе. У него звёздный час. Это похоже на пик Конора Макгрегора, когда фаны считали его неприкасаемым. Все считают, что лишь вопрос времени, когда Чимаев станет чемпионом. Если я побью его, то украду весь его хайп. Я думаю, что это стоит больше, чем победа над кем-либо другим в дивизионе. Победа над ним, вероятно, стоит побольше, чем победа над Колби Ковингтоном, просто из-за всей шумихи, которая сейчас есть вокруг него. Так что в этой игре речь идёт об импульсе, о шумихе и о том, кто сейчас наиболее горяч. Он сейчас самый горячий. Поэтому, победив его, я украду весь этот блеск. Почему бы и нет? И стилистически, думаю, я очень хорошо с ним сочетаюсь», — цитирует слова Мухаммада MMAJunkie.

Чимаев одержал десять досрочных побед в десяти поединках на профессиональном уровне, в том числе четыре в UFC.

Ранее Нейт Диас объяснил, почему отказался от боя с Чимаевым.