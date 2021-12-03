Нейт Диас объяснил, почему отказался от боя с Чимаевым

Известный американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нейт Диас заявил, что не хочет сейчас даже думать о бое со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Представители Чимаева вышли на меня, а я им говорю: «Не проявляйте ко мне такого неуважения, пытаясь предложить мне бой с новичком». Я крут, а у него всего четыре боя в UFC. Даже не называйте моего имени. Деритесь с новыми парнями в UFC. В этом и есть разные уровни, я даже не хочу слышать его имя», — приводит MMA Fighting слова Диаса.

Чимаев на профессиональном уровне одержал десять досрочных побед в десяти поединках, в том числе выиграл четыре боя в UFC. На счету Диаса 20 побед и 13 поражений на профессиональном уровне.

Ранее Чимаев заявил, что представляет Россию.