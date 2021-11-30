Чимаев: можно сказать, что я представляю Россию

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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, какую страну представляет на международном уровне.
Чимаев: можно сказать, что я представляю Россию
  • Reuters

«Я, можно сказать, представляю Россию, поскольку что каждый чеченец ходит с российским паспортом. Все национальности в России ходят с одним паспортом. Можно сказать, что все они россияне. Я человек мира и люблю весь мир. Зачем говорить: «Он чеченец» или «Он россиянин». Меня спрашивают, почему я не выхожу с этим флагом или с тем. Флаги меняются. В СССР был один флаг, а сейчас в России — другой. Везде флаги меняются, а люди не меняются. Я за всех хороших людей», — заявил Чимаев в подкасте Hustle MMA.

27-летний боец вырос в Чечне, однако в 19 лет переехал с семьёй в Швецию, поэтому у него шведский паспорт.

Ранее Чимаев назвал Петра Яна машиной.

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