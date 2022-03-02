Возвращение брата Нурмагомедова, поход за титулом Анкалаева и испытание Волкова: самые ожидаемые события марта в MMA

Магомед Анкалаев сразится с Тиаго Сантосом, а в случае победы может получить звание первого претендента на титул UFC в полутяжёлом весе. Александр Волков встретится с восходящей звездой тяжёлого дивизиона Томом Аспинэллом, а Умар Нурмагомедов проведёт второй бой в Абсолютном бойцовском чемпионате. В свою очередь, Шамиль Абдурахимов померится силами с соотечественником Сергеем Павловичем, а ACA проведёт четыре титульных поединка.

UFC 272

Дата и место проведения: 5 марта, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Колби Ковингтон — Хорхе Масвидаль, Тагир Уланбеков — Тим Эллиотт, Умар Нурмагомедов — Брайан Келлехер.

Абсолютный бойцовский чемпионат нечасто устраивает номерные турниры без титульного поединка, однако на этот раз матчмейкеры решили сделать исключение. Ведь нет никаких сомнений, что ажиотаж вокруг UFC 272 будет зашкаливать. В главном бою сойдутся бывшие претенденты на титул в полусреднем весе, которые находятся в крайне напряжённых отношениях на протяжении последних лет. По словам Масвидаля, конфликт с бывшим партнёром по American Top Team начался с того, что Ковингтон не заплатил его тренеру за работу, а также жёстко высказывался о ещё одном одноклубнике — Тайроне Вудли.

За свою карьеру Ковингтон перешёл дорогу ещё нескольким бойцам, в частности, Дастину Порье. Однако тот заявил, что никогда не сразится с ним ради денег, а после схватки они оба отправятся в тюрьму. И есть все основания полагать, что сражение с Масвидалем будет не менее бескомпромиссным. Во многом потому, что его победитель станет одним из претендентов на пояс.

Также на шоу в Лас-Вегасе заявлено выступление двух представителей Eagles MMA. Тагир Уланбеков сразится с опытным Тимом Эллиоттом, победа над которым может помочь ему пробиться в топ-10 наилегчайшего веса. Однако самым ожидаемым является возвращение в клетку Умара Нурмагомедова. В январе 2021-го двоюродный брат Хабиба впечатляюще дебютировал в UFC, но впоследствии пропустил более года из-за травмы колена. Второй бой был запланирован на март, а изначально оппонентом назывался Джек Шор. Однако битву с непобеждённым валлийцем отменили по неизвестным причинам, а вместо него россиянину достался Брайан Келлехер. За карьеру американец выиграл лишь две трети боёв, но всегда устраивал яркое представление в клетке. Поэтому можно быть уверенными, что их дуэль не станет скучной.

ACA 137

Дата и место проведения: 6 марта, Краснодар (Россия).

Значимые бои: Тони Джонсон-младший(ч)— Салимгерей Расулов (титул в тяжёлом весе), Муслим Магомедов (ч) — Григор Матевосян (титул в полутяжёлом весе), Иван Штырков — Леонардо Силва.

Сутки спустя масштабное шоу пройдёт в России. Оно обещает запомниться двумя сражениями за трофей и поединком с участием Ивана Штыркова. Уральский Халк намерен сделать последний шаг на пути к бою за пояс, а помешать ему постарается Леонардо Силва. В 2018 году бразилец неудачно выступил на Dana White’s Contender Series и не смог получить контракт с UFC, но впоследствии выиграл шесть из восьми схваток. Уступил он лишь Михаилу Рагозину и действующему чемпиона ACA в категории до 93 килограммов — Муслиму Магомедову. Тот, в свою очередь, проведёт первую защиту титула в дуэли с Григором Матевосяном. Изначально они должны были помериться силами ещё в ноябре, но битва дважды переносилась из-за проблем со здоровьем россиянина.

Главный поединок вечера также был на грани срыва. Менее чем за месяц до турнира Алихан Вахаев заболел коронавирусом и снялся с боя за титул в тяжёлом весе. Однако Тони Джонсону быстро нашли замену в лице Салимгерея Расулова. Россиянин идёт на серии из шести побед подряд, а в случае очередного успеха станет вторым бойцом в истории, выигрывавшим пояс в тяжёлом весе ACB и ACA. До него подобное достижение покорялось Мухумату Вахаеву.

UFC Fight Night 203

Дата и место проведения: 12 марта, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Магомед Анкалаев — Тиаго Сантос, Азамат Мурзаканов — Тафон Нчукви.

Менее недели спустя состоится поединок, по итогам которого ещё один россиянин может получить возможность подраться за пояс UFC. В активе Магомеда Анкалаева значится самая продолжительная победная серия среди топ-бойцов полутяжёлого дивизиона, а для получения статуса претендента достаточно эффектно расправиться с Тиаго Сантосом. После поражения от Джона Джонса бразилец заметно сдал и проиграл ещё дважды, а взять верх сумел лишь над нестабильным Джонни Уокером.

Если Анкалаев находится в шаге от титула, то Азамат Мурзаканов пытается дебютировать в крупнейшем MMA-промоушене мира. Матчмейкеры уже трижды пробовали организовать ему бой, но все три раза он срывался по вине оппонентов. Не повторить судьбу предшественников постарается Тафон Нчукви — крепкий камерунец, проигравший лишь один из семи боёв в карьере.

UFC Fight Night 204

Дата и место проведения: 19 марта, Лондон (Великобритания).

Значимые бои: Александр Волков — Том Аспинэлл, Тимур Валиев — Джек Шор, Никита Крылов — Пол Крэйг, Шамиль Абдурахимов — Сергей Павлович.

В отличие от Анкалаева, Александр Волков будет отстаивать место в элите. Всего за полтора года Том Аспинэлл превратился в одного из самых перспективных тяжеловесов чемпионата, досрочно выиграв четыре схватки подряд. Если он сумеет повторить подобное в дуэли с россиянином, то ворвётся не только в первую пятёрку, но и станет полноправным участником чемпионской гонки. Что касается Драго, то его вряд ли устраивает роль гейткипера, но именно в ней он укрепляется после поражения от Сирила Гана. Возможно, победа над англичанином сможет изменить ситуацию и позволить ему вновь драться с действующими топами.

Также в Лондоне выступят ещё четверо отечественных бойцов. Вместо Умара Нурмагомедова с вышеупомянутым Шором подерётся Тимур Валиев, а Никита Крылов прервёт годичный простой в сражении с Полом Крэйгом. Противостояние вызывает большой интерес, ведь в нём сильный борец померится силами с мастеровитым грэпплером. И россиянину придётся постараться, чтобы не дать шотландцу в 14-й раз выиграть болевым или удушающим.

Наибольший же ажиотаж вызывает чисто российская дуэль с участием тяжеловесов. Отечественные бойцы нечасто встречаются друг с другом под эгидой чемпионата, поэтому каждый подобный поединок становится значимым событием. Помимо прочего, интригующим выглядит долгожданное возвращение в клетку Сергея Павловича. Последний раз он бился в октябре 2019 года, после чего трижды снимался с боёв — дважды из-за проблем с визой, один раз из-за травмы.

UFC Fight Night 205

Дата и место проведения: 26 марта, Коламбус (США).

Значимые бои: Кёртис Блэйдс— КрисДакас, Аскар Аскаров — Кай-Кара Франс, Алексей Олейник — Илир Латифи, Алиасхаб Хизриев — Абусупян Магомедов, Вячеслав Борщёв — Марк Диакиси.

Четверо россиян выступят и на следующем еженедельнике UFC, возглавлять который будет битва двух топовых тяжеловесов. Наибольший интерес представляет схватка между бойцами наилегчайшего дивизиона. В прошлом бою Кай-Кара Франс в эффектной манере нокаутировал Коди Гарбрандта, что позволило ему увеличить армию персональных фанатов. Тем лучше для отечественного бойца, которому не хватает одной значимой победы до статуса первого претендента. На данный момент он занимает вторую строчку в рейтинге и наверняка получит право побороться за пояс, если Дейвесон Фигередо и Брэндон Морено не продолжат передавать друг другу трофей.

В свою очередь, Алексей Олейник постарается взять верх в 60-м поединке в карьере и доказать, что даже в 44 года способен конкурировать на высочайшем уровне. Соперником станет некогда перспективный Илир Латифи. В грэпплинге швед вряд ли сможет что-либо противопоставить, но перевести его на землю будет не так просто.

Компанию Аскарову и Олейнику составят двое россиян, попавших в UFC через шоу DWCS. Но если получивший контракт в октябре 2021 года Вячеслав Борщёв уже успел подраться в крупнейшем промоушене и даже получить денежный бонус за «Выступление вечера», то Алисхаб Хизриев уже более года не может дебютировать. Остаётся надеяться, что его дуэли с представляющим Германию Абусупьяном Магомедовым не помешают ни травмы, ни коронавирус. Что касается соотечественника, то ему предстоит сражение с Марком Диакиси. Англичанин достаточно опасен в стойке, но на земле испытывает серьёзные проблемы. Недаром два из пяти поражений он потерпел сдачей.

ACA 138

Дата и место проведения: 27 марта, Грозный (Россия).

Значимые бои: Абубакар Вагаев (ч) — Устармагомед Гаджидаудов (титул в полусреднем весе), Магомедрасул Хасбулаев (ч) — Алихан Сулейманов (титул в полулёгком весе), Магомед Бибулатов (ч) — Олег Борисов (титул в легчайшем весе).

Последний значимый турнир месяца состоится в Грозном, где пройдут сразу три титульных поединка. Возглавит шоу битва за пояс ACA в полусреднем весе. Абубакар Вагаев постарается провести первую защиту титула, который он выиграл более года назад — в феврале 2021 года. Тогда он в реванше взял верх над Мурадом Абдулаевым, но после этого ни разу не дрался. Ранее промоушен дважды пытался организовать ему встречу с Устармагомедом Гаджидаудовым, но та дважды срывалась.

Помимо прочего, трофей на кон поставят ещё двое россиян. Магомедрасул Хасбулаев сразится с не потерпевшим ни одного поражения за пять лет Алиханом Сулеймановым, а второй — с неожиданно ворвавшимся на вершину Олегом Борисовым. На июль 2020 года в его активе значилась лишь одна победа в последних четырёх схватках, но впоследствии он выиграл три раза подряд. Правда, сотворить очередную сенсацию будет непросто. После возвращения из UFC Магомед Бибулатов не проиграл ни одной битвы.