Умар Нурмагомедов рассказал о восстановлении после травмы

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о ходе своего восстановления после травмы.

«Могу ли я подраться на турнире в Абу-Даби 30 октября? Нет. К этому времени я не успеваю восстановиться. Надеюсь, в декабре я вернусь. В реабилитации главное — не спешить. На данном этапе — четыре месяца у меня прошло — я закачиваю ногу, делаю приседания и специальные упражнения под наблюдением реабилитолога», — приводит слова Нурмагомедова Sport24.

Он отметил, что не намерен спешить с возвращением в октагон из-за риска порвать неокрепшую связку.

«Раньше чем через шесть месяцев не смогу бороться. Даже бегаю максимум только по 15—20 минут. Работа в парах в каком-то формате присутствует. Можно отработки делать любые, где нет сопротивления. Раньше всегда такой радостный был, что никогда травм не получал. Но ничего такого в этом нет. Мне 25 лет, лет шесть-семь у меня есть», — добавил боец.

На счету Нурмагомедова, восстанавливающегося после операции на крестообразных связках колена, один бой в UFC, в котором Нурмагомедов победил казахстанца Сергея Морозова, применив удушающий приём во втором раунде. Всего в активе 25-летнего россиянина 13 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

Ранее сообщалось, что Сарнавский встретится с Магомедовым в главном бою ACA 129.