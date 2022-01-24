UFC: Волков сразится с Аспиналлом на турнире в Лондоне 19 марта

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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) подтвердил, что главным событием турнира UFC Fight Night 204 в Лондоне станет поединок между российским бойцом смешанного стиля Александром Волковым и британцем Томом Аспиналлом.
UFC: Волков сразится с Аспиналлом на турнире в Лондоне 19 марта
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Как сообщает пресс-служба промоушена, турнир пройдёт 19 марта на «O2 Арене».

33-летний россиянин за свою карьеру одержал 34 победы и потерпел девять поражений. В своём последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 267 в ноябре, Волков одолел поляка Марчина Тыбуру.

На счету Аспиналла 11 побед и два поражения в MMA, а в UFC британец имеет серию из четырёх выигранных боёв.

Ранее тренер Волкова признался, что считает россиянина неудобным соперником для чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну.

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