UFC: Волков сразится с Аспиналлом на турнире в Лондоне 19 марта
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Как сообщает пресс-служба промоушена, турнир пройдёт 19 марта на «O2 Арене».
33-летний россиянин за свою карьеру одержал 34 победы и потерпел девять поражений. В своём последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 267 в ноябре, Волков одолел поляка Марчина Тыбуру.
На счету Аспиналла 11 побед и два поражения в MMA, а в UFC британец имеет серию из четырёх выигранных боёв.
Ранее тренер Волкова признался, что считает россиянина неудобным соперником для чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну.
It's Official! 🇬🇧— UFC Europe (@UFCEurope) January 24, 2022
Heavyweights Alexander Volkov vs Tom Aspinall is your #UFCLondon main event!
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