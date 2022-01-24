Тренер Волкова считает россиянина неудобным соперником для чемпиона UFC Нганну

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Тарас Кияшко, тренер российского тяжеловеса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александра Волкова, считает, что его подопечный является неудобным соперником для чемпиона лиги в тяжёлом весе камерунца Фрэнсиса Нганну.

«Думаю, что Саша — неудобный соперник для Нганну. Во-первых, своими размерами. Во-вторых, техническим арсеналом, навыками борьбы и ударной техникой. Сейчас трудно говорить… Но я не думаю, что он удобный для Нганну. Как раз наоборот», — заявил Кияшко на YouTube-канале «Ушатайка: Спорт-экспресс».

Свой следующий бой Волков должен провести на турнире UFC Fight Night, который пройдёт 19 марта в Лондоне. Соперником станет британец Том Аспиналл.

Ранее сообщалось, что российский боец UFC Волков сдал положительный тест на коронавирус.

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