Тренер Волкова считает россиянина неудобным соперником для чемпиона UFC Нганну
«Думаю, что Саша — неудобный соперник для Нганну. Во-первых, своими размерами. Во-вторых, техническим арсеналом, навыками борьбы и ударной техникой. Сейчас трудно говорить… Но я не думаю, что он удобный для Нганну. Как раз наоборот», — заявил Кияшко на YouTube-канале «Ушатайка: Спорт-экспресс».
Свой следующий бой Волков должен провести на турнире UFC Fight Night, который пройдёт 19 марта в Лондоне. Соперником станет британец Том Аспиналл.
Ранее сообщалось, что российский боец UFC Волков сдал положительный тест на коронавирус.