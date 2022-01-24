Тренер Волкова считает россиянина неудобным соперником для чемпиона UFC Нганну

Тарас Кияшко, тренер российского тяжеловеса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александра Волкова, считает, что его подопечный является неудобным соперником для чемпиона лиги в тяжёлом весе камерунца Фрэнсиса Нганну.

«Думаю, что Саша — неудобный соперник для Нганну. Во-первых, своими размерами. Во-вторых, техническим арсеналом, навыками борьбы и ударной техникой. Сейчас трудно говорить… Но я не думаю, что он удобный для Нганну. Как раз наоборот», — заявил Кияшко на YouTube-канале «Ушатайка: Спорт-экспресс».

Свой следующий бой Волков должен провести на турнире UFC Fight Night, который пройдёт 19 марта в Лондоне. Соперником станет британец Том Аспиналл.

Ранее сообщалось, что российский боец UFC Волков сдал положительный тест на коронавирус.