Российский боец UFC Волков сдал положительный тест на коронавирус

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков заболел коронавирусом.

«У Александра положительный результат теста на коронавирус. Он ушёл на самоизоляцию. Бой против Аспиналла на данный момент в силе», — цитирует ТАСС представителя команды спортсмена.

В следующем поединке Волков должен встретиться с британцем Томом Аспиналлом. Этот бой возглавит турнир UFC Fight Night 204, который состоится 19 марта в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Волков подерётся с британцем Аспиналлом в главном бою UFC Fight Night в марте.