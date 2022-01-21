Российский боец UFC Волков сдал положительный тест на коронавирус

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков заболел коронавирусом.
Российский боец UFC Волков сдал положительный тест на коронавирус
  • РИА Новости

«У Александра положительный результат теста на коронавирус. Он ушёл на самоизоляцию. Бой против Аспиналла на данный момент в силе», — цитирует ТАСС представителя команды спортсмена.

В следующем поединке Волков должен встретиться с британцем Томом Аспиналлом. Этот бой возглавит турнир UFC Fight Night 204, который состоится 19 марта в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Волков подерётся с британцем Аспиналлом в главном бою UFC Fight Night в марте.

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