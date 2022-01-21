Волков подерётся с британцем Аспиналлом в главном бою UFC Fight Night в марте

Российский боец смешанного стиля Александр Волков сразится с британцем Томом Аспиналлом в главном событии турнира UFC Fight Night, который состоится 19 марта.

Об этом сообщает MMA Junkie. Причём данную информацию подтвердил и глава UFC Дана Уайт.

33-летний россиянин за свою карьеру одержал 34 победы и потерпел девять поражений. В своём последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 267 в ноябре, Волков одолел поляка Марчина Тыбуру.

На счету Аспиналла — 11 побед и два поражения в MMA, а в UFC британец имеет серию из четырёх выигранных боёв.

В СМИ отмечается, что турнир пройдёт в Лондоне.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC Генри Сехудо выразил желание провести бой с Петром Яном.