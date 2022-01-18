Экс-чемпион UFC Сехудо выразил желание провести бой с Яном

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Генри Сехудо заявил, что с лёгкостью одержал бы победу над временным чемпионом в легчайшем весе россиянином Петром Яном.

«Я хотел бы поехать в Россию и подраться с Петром Яном, этой уродливой картофелиной. Поднял бы российский флаг и надрал бы ему задницу на глазах его соотечественников. Я убил бы этого чувака. Да, он отличный ударник. Когда я говорю о его позиции, хладнокровии и чувстве дистанции, Пётр Ян действительно хорош в этом, но я слишком большой конкурент. Я слишком умён для него. Я не Алджамейн Стерлинг, ребята, я намного более техничный, намного лучше этих парней. Я говорю о том, что у меня есть конкурентное преимущество. Мне просто необходим этот вызов и сумка, полная денег», — цитирует Сехудо MMA Junkie.

9 мая 2020 года Сехудо объявил о завершении профессиональной карьеры.

Ранее Ян отреагировал на решение UFC перенести его бой со Стерлингом.