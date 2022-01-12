Ян отреагировал на решение UFC перенести его бой со Стерлингом

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Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян отреагировал на перенос боя с действующим чемпионом Алджамейном Стерлингом.
Ян отреагировал на решение UFC перенести его бой со Стерлингом
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«Перенос боя — это решение UFC. Проведём чуть больше времени на сборах — это не проблема для меня», — цитирует Яна пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Первоначально поединок должен был состояться 5 марта на турнире UFC 272. Новая дата боя — 9 апреля. 

В 2021 году на турнирне UFC 259 Стерлинг победил Яна дисквалификацией за запрещённый удар коленом в голову в четвёртом раунде. Их реванш должен был состояться в октябре на турнире UFC 267 в Абу-Даби, но Стерлинг получил травму и снялся с поединка. На замену вышел Кори Сэндхаген, а итогом противостояния стала победа россиянина единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что в 2022 году АСА проведёт 16 турниров с бонусным фондом в размере $1 млн.

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