В 2022 году АСА проведёт 16 турниров с бонусным фондом в размере $1 млн

Президент ACA Алексей Яценко рассказал о планах организации на 2022 год.

«В 2022 году мы проведём 16 турниров, общий бонусный фонд которых превысит $1 млн. По итогам каждого события $50 тыс. выплачивается за лучшее выступление, а также выплачиваются бонусы за яркое досрочное окончание боя техническим действием», — сказал Яценко.

Он также добавил, что из-за пандемии основной локацией турниров останется Россия, но в планах у организации проведение боёв и за рубежом.

28 января пройдут сразу два чемпионских поединка на турнире ACA 135 в Грозном: чемпион ACA в среднем весе россиянин Магомедрасул Гасанов будет защищать этот титул в бою с соотечественником Абдул-Рахманом Джанаевым. В со-главном бою вакантный чемпионский пояс в наилегчайшем весе оспорят россияне Имран Букуев и Мурад Зейнулабидов.

Ранее Мендез заявил, что Нурмагомедов и Махачев могут победить чемпиона UFC Оливейру.