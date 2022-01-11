Мендез считает, что Нурмагомедов и Махачев могут победить чемпиона UFC Оливейру

Хавьер Мендес, тренер экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, высказал мнение о потенциальном поединке российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева и действующего обладателя титула бразильца Чарльза Оливейры.

«Думаю, что оба, и Нурмагомедов, и Махачев, победят Чарльза Оливейру. С точки зрения стиля Ислам мог бы хорошо бить ногами. Хабиб же никогда не был хорошим кикером. Ему пришлось бы перевести поединок в борьбу, и там он бы доминировал над Оливейрой. Я убеждён в этом. Моё личное мнение — как бы ни был велик Чарльз, я думаю, что Ислам тоже будет доминировать», — цитирует Мендеса SportsKeeda.

Махачев в настоящий момент идёт на серии из девяти побед подряд в UFC. На счету Оливейры десять побед подряд, девять из которых досрочные.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Ранее стал известен следующий соперник Махачева.