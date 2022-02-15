В UFC официально анонсировали бой Олейника и Латифи
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Поединок состоится 26 марта в Коламбусе (США). В этот день пройдёт турнир UFC Fight Night. Местом проведения станет «Нэшуайд Арена».
Напомним, что из-за ДТП российский боец отказался от поединка с американцем Грегом Харди на турнире UFC 270. Олейник за карьеру провёл 75 профессиональных боёв, одержал 59 побед и потерпел 16 поражений.
Ранее сообщалось, что Диас станет ещё одним участником престижнейшего Гран-при легковесов ACA.