В UFC официально анонсировали бой Олейника и Латифи

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) анонсироала дату боя россиянина Алексея Олейника и шведа Илира Латифи.

Поединок состоится 26 марта в Коламбусе (США). В этот день пройдёт турнир UFC Fight Night. Местом проведения станет «Нэшуайд Арена».

Напомним, что из-за ДТП российский боец отказался от поединка с американцем Грегом Харди на турнире UFC 270. Олейник за карьеру провёл 75 профессиональных боёв, одержал 59 побед и потерпел 16 поражений.

Ранее сообщалось, что Диас станет ещё одним участником престижнейшего Гран-при легковесов ACA.