Экс-боец UFC станет участником Гран-при ACA

Бразильский боец ACA Хакран Диас по прозвищу Барнаби станет ещё одним участником престижнейшего Гран-при легковесов ACA.

Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

На счету 37-летнего бразильца 26 побед при семи поражениях и одной ничьей. Он с 2012 по 2017 год выступал в UFC.

Организация ранее уже назвала имя первого участника «восьмёрки» — казахстанца Артёма Резникова. Гран-при в самом конкурентоспособном лёгком весе стартует весной. Состав пар будет определён в результате жеребьёвки. Суммарный призовой фонд — свыше $800 тыс.

Ранее Адесанья одолел Уиттакера и защитил титул чемпиона UFC в среднем весе.