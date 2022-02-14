Экс-боец UFC станет участником Гран-при ACA
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Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.
На счету 37-летнего бразильца 26 побед при семи поражениях и одной ничьей. Он с 2012 по 2017 год выступал в UFC.
Организация ранее уже назвала имя первого участника «восьмёрки» — казахстанца Артёма Резникова. Гран-при в самом конкурентоспособном лёгком весе стартует весной. Состав пар будет определён в результате жеребьёвки. Суммарный призовой фонд — свыше $800 тыс.
Ранее Адесанья одолел Уиттакера и защитил титул чемпиона UFC в среднем весе.