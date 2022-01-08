РЕН ТВ: менеджера Александра Емельяненко задержали по подозрению в изнасиловании
- @a.bostanov
Бостанов находился в близких отношениях с пострадавшей девушкой и неоднократно выкладывал в социальные сети совместные фотографии с ней, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Инцидент произошёл 6 января. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом ребра, повреждение грудной клетки, а также многочисленные синяки и ссадины.
Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко подтвердил проведение реванша с блогером Тарасовым.