В Британии Кевину Спейси предъявили обвинения в сексуальных домогательствах
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«CPS санкционировала уголовные обвинения против 62-летнего Кевина Спейси по четырём пунктам обвинения в сексуальном насилии над тремя мужчинами», — говорится в сообщении ведомства.
Обвинения предъявлены после изучения доказательств, собранных полицией Лондона.
Летом 2019 года американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.