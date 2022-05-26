В Британии Кевину Спейси предъявили обвинения в сексуальных домогательствах

Короткая ссылка
В Британии Королевская прокурорская служба санкционировала предъявление обвинений американскому актёру Кевину Спейси в совершении сексуальных домогательств в отношении трёх мужчин с 2005 по 2013 год.
В Британии Кевину Спейси предъявили обвинения в сексуальных домогательствах
  • Gettyimages.ru
  • © Ernesto Ruscio

«CPS санкционировала уголовные обвинения против 62-летнего Кевина Спейси по четырём пунктам обвинения в сексуальном насилии над тремя мужчинами», — говорится в сообщении ведомства.

Обвинения предъявлены после изучения доказательств, собранных полицией Лондона.

Летом 2019 года американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить