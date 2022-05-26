В Британии Кевину Спейси предъявили обвинения в сексуальных домогательствах

В Британии Королевская прокурорская служба санкционировала предъявление обвинений американскому актёру Кевину Спейси в совершении сексуальных домогательств в отношении трёх мужчин с 2005 по 2013 год.

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«CPS санкционировала уголовные обвинения против 62-летнего Кевина Спейси по четырём пунктам обвинения в сексуальном насилии над тремя мужчинами», — говорится в сообщении ведомства. Обвинения предъявлены после изучения доказательств, собранных полицией Лондона. Летом 2019 года американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.