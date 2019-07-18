Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси

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Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.

Об этом сообщает CBS со ссылкой на документы суда Нантакета.

Как отмечается, поводом для снятия обвинений стала пропажа мобильного телефона обвинителя, который считает себя жертвой домогательства со стороны Спейси.

Подчёркивается, что на данных, которые хранятся в телефоне, строится обвинение против Спейси. По словам обвинителей, устройство было передано в прокуратуру в декабре 2017 года, после чего телефон не вернули.

По данным ABC, на предыдущих слушаниях предполагаемая жертва давала показания относительно «пропавшего телефона», в ходе которых воспользовалась правом не свидетельствовать против себя.

После этого подавшего жалобу на Спейси предупредили, что «если он продолжит ссылаться на Пятую поправку (к Конституции США. — RT), дело не сможет продолжаться».

В ноябре 2017 года бывшая ведущая новостей из Бостона Хетер Юнру обвинила Кевина Спейси в том, что он сексуально домогался её сына, которому на тот момент было 18 лет.

По словам Юнру, Спейси приставал к её сыну в ресторане, когда юноша «был пьян», несмотря на возраст, при котором запрещена продажа алкоголя.

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