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Агент: если Абаскаль выиграет Кубок России, «Спартаку» будет сложно удержать его

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Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал новость о том, что «Спартак» продлил контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем.
Агент: если Абаскаль выиграет Кубок России, «Спартаку» будет сложно удержать его
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«Видно, что «Спартак» доверяет ему, плюс, наверное, клуб хочет обезопасить себя от его возможного ухода. Если ему удастся обойти «Зенит» или же выиграть Кубок России, то красно-белым будет сложно его удержать. В Испании его хорошо знают, за ним следят», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

13 февраля «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года. В июне 2022 года 33-летний испанец возглавил красно-белых после отставки итальянского специалиста Паоло Ваноли.

По итогам 17 туров «Спартак» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», у которого в активе 42 очка.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о продлении контракта Абаскаля с клубом.

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