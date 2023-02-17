Агент: если Абаскаль выиграет Кубок России, «Спартаку» будет сложно удержать его

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал новость о том, что «Спартак» продлил контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Видно, что «Спартак» доверяет ему, плюс, наверное, клуб хочет обезопасить себя от его возможного ухода. Если ему удастся обойти «Зенит» или же выиграть Кубок России, то красно-белым будет сложно его удержать. В Испании его хорошо знают, за ним следят», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

13 февраля «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года. В июне 2022 года 33-летний испанец возглавил красно-белых после отставки итальянского специалиста Паоло Ваноли.

По итогам 17 туров «Спартак» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», у которого в активе 42 очка.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о продлении контракта Абаскаля с клубом.