Червиченко: Абаскаль — самый адекватный тренер «Спартака»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о продлении контракта главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля с клубом.

«За последнее время самый адекватный тренер «Спартака». А что искать от добра добра, если нашли какую-то формулу взаимодействия и, наверное, получили какие-то гарантии, что он не убежит. Я считаю, это правильный ход», — сказал Червиченко Metaratings.

13 февраля «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года.

В июне 2022 года 33-летний испанец возглавил красно-белых после отставки итальянского специалиста Паоло Ваноли.

По итогам 17 туров «Спартак» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», у которого в активе 42 очка.

Ранее бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун назвал Абаскаля талантливым тренером.