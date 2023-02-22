Фанаты оскорбляли Дзюбу во время матча со «Спартаком»
Болельщики скандировали оскорбительные речёвки в отношении нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы во время первого матча 1/4 финала Кубка России по футболу со «Спартаком».
- РИА Новости
Игра проходит на стадионе в Черкизове. Счёт после первого тайма 1:0 в пользу красно-белых.
Мяч забил Даниил Пруцев (15-я минута).
Ранее сообщалось, что Дзюба дебютирует за «Локомотив» в матче со «Спартаком» в Кубке России.
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