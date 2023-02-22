Фанаты оскорбляли Дзюбу во время матча со «Спартаком»

Болельщики скандировали оскорбительные речёвки в отношении нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы во время первого матча 1/4 финала Кубка России по футболу со «Спартаком».

РИА Новости