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Фанаты оскорбляли Дзюбу во время матча со «Спартаком»

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Болельщики скандировали оскорбительные речёвки в отношении нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы во время первого матча 1/4 финала Кубка России по футболу со «Спартаком».
Фанаты оскорбляли Дзюбу во время матча со «Спартаком»
  • РИА Новости

Игра проходит на стадионе в Черкизове. Счёт после первого тайма 1:0 в пользу красно-белых.

Мяч забил Даниил Пруцев (15-я минута).

Ранее сообщалось, что Дзюба дебютирует за «Локомотив» в матче со «Спартаком» в Кубке России.

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