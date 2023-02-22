Дзюба дебютирует за «Локомотив» в матче со «Спартаком» в Кубке России

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Спартака» на матч Кубка России.

С первых минут у железнодорожников выйдут: Лантратов, Ненахов, Кузьмичёв, Магкеев, Смольников, Карпукас, Куликов, Баринов, Пиняев, Камано, Дзюба.

У «Спартака» на поле появятся: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Мелёшин.

22 февраля пройдёт матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Начало — 20:00 мск.

Ранее бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн поделился ожиданиями от матча Кубка России между «Спартаком» и железнодорожниками.