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Цорн: объективно рассуждая, «Спартак» — фаворит в матче с «Локомотивом»

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Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн поделился ожиданиями от матча Кубка России между «Спартаком» и железнодорожниками.
Цорн: объективно рассуждая, «Спартак» — фаворит в матче с «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Объективно рассуждая, «Спартак» — фаворит в этом матче, так как у них в этом сезоне есть стабильность, уверенность и наигранный состав. В «Локо» произошло довольно много перемен на всех уровнях, к чему они приведут, покажет время», — приводит слова Цорна «Матч ТВ».

22 февраля пройдёт матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Начало — в 20:00 мск. Синоптики обещают в этот день температуру воздуха ниже -10 °С.

В зимнее трансферное окно в стан железнодорожников перешли Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Херман Конти, Артём Дзюба, Игорь Смольников и Илья Лантратов.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила зимнюю трансферную кампанию столичного клуба.

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