Смородская: поставила бы тройку трансферной кампании «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила зимнюю трансферную кампанию столичного клуба.

«Зимней трансферной кампании «Локомотива» поставила бы тройку. Я не вижу никаких заслуг клуба в этом», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

В зимнее трансферное окно в стан железнодорожников перешли Сергей Пиняев, Максим Гушенков, Херман Конти, Артём Дзюба, Игорь Смольников и Илья Лантратов.

«Локомотив» по итогам 17 туров с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее бывший полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча верхней сетки плей-офф Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом».