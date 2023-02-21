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Смородская: поставила бы тройку трансферной кампании «Локомотива»

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила зимнюю трансферную кампанию столичного клуба.
Смородская: поставила бы тройку трансферной кампании «Локомотива»
  • РИА Новости

«Зимней трансферной кампании «Локомотива» поставила бы тройку. Я не вижу никаких заслуг клуба в этом», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

В зимнее трансферное окно в стан железнодорожников перешли Сергей Пиняев, Максим Гушенков, Херман Конти, Артём Дзюба, Игорь Смольников и Илья Лантратов.

«Локомотив» по итогам 17 туров с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее бывший полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча верхней сетки плей-офф Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом».

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