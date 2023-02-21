Аршавин назвал фаворита матча Кубка России «Локомотив» — «Спартак»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча верхней сетки плей-офф Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом».

«Спартак» является фаворитом в кубковом дерби с «Локомотивом». Жду удачного рестарта сезона. Думаю, что Дзюбу стоит ожидать завтра в стартовом составе. Ему же нужно набирать форму», — цитирует Аршавина «Чемпионат».

22 февраля пройдёт матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Начало — в 20:00 мск. Синоптики обещают в этот день температуру воздуха ниже -10 °С.

Ранее бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Ари поделился ожиданиями от матча Кубка России между московскими командами.