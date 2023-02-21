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Ари: Дзюба будет очень мотивирован забить «Спартаку»

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Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Ари поделился ожиданиями от матча Кубка России между московскими командами.
Ари: Дзюба будет очень мотивирован забить «Спартаку»
  • РИА Новости

«Будет очень интересный матч, дерби. Но тяжело делать прогнозы, потому что все возвращаются со сборов. Дзюба будет очень стараться забить «Спартаку». Как правило, игроки очень мотивированы забить гол своей бывшей команде», — цитирует Ари «РБ Спорт».

22 февраля пройдёт матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Начало — в 20:00 мск. Синоптики обещают в этот день температуру воздуха ниже -10 °С.

8 февраля Дзюба и Игорь Смольников подписали контракты с московским клубом на правах свободного агента. Соглашения обоих игроков с железнодорожниками действуют до конца сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит перед матчем Кубка России «Локомотив» — «Спартак».

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