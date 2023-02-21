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Загитова дебютирует за диджейским пультом перед матчем Кубка «Локомотив» — «Спартак»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит перед матчем Кубка России «Локомотив» — «Спартак».
Загитова дебютирует за диджейским пультом перед матчем Кубка «Локомотив» — «Спартак»
  • РИА Новости

Развлекательная программа начнётся в 18:00 мск. На матчдее будет выступать обладатель премии «Грэмми-2021» Imanbek. Рядом с ним за диджейским пультом окажется Алина Загитова.

22 февраля пройдёт матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Начало — в 20:00 мск. Синоптики обещают в этот день температуру воздуха ниже -10 °С.

Ранее Франко Камоцци заявил, что лучше не рисковать здоровьем болельщиков и перенести матч «Локомотив» — «Спартак».

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