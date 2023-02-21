Загитова дебютирует за диджейским пультом перед матчем Кубка «Локомотив» — «Спартак»
- РИА Новости
Развлекательная программа начнётся в 18:00 мск. На матчдее будет выступать обладатель премии «Грэмми-2021» Imanbek. Рядом с ним за диджейским пультом окажется Алина Загитова.
22 февраля пройдёт матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Начало — в 20:00 мск. Синоптики обещают в этот день температуру воздуха ниже -10 °С.
Ранее Франко Камоцци заявил, что лучше не рисковать здоровьем болельщиков и перенести матч «Локомотив» — «Спартак».