Загитова дебютирует за диджейским пультом перед матчем Кубка «Локомотив» — «Спартак»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит перед матчем Кубка России «Локомотив» — «Спартак».

Развлекательная программа начнётся в 18:00 мск. На матчдее будет выступать обладатель премии «Грэмми-2021» Imanbek. Рядом с ним за диджейским пультом окажется Алина Загитова.

22 февраля пройдёт матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Начало — в 20:00 мск. Синоптики обещают в этот день температуру воздуха ниже -10 °С.

Ранее Франко Камоцци заявил, что лучше не рисковать здоровьем болельщиков и перенести матч «Локомотив» — «Спартак».