Узнать больше

Карпин раскритиковал качество газона в Ростове после матча с «Уралом» в Кубке России

Короткая ссылка
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об игре в Кубке России по футболу с екатеринбургским «Уралом».
Карпин раскритиковал качество газона в Ростове после матча с «Уралом» в Кубке России
  • РИА Новости

«В феврале играть можно и нужно, если поле будет нормальным. В Москве бывают хорошие поля даже в это время года, хотя климат пожёстче. Даже наше тренировочное поле на «Олимпе» в сто раз лучше, чем это. Так что здесь дело даже не в погоде и не в феврале», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

По его словам, объяснения о плохом качестве газона «всегда находятся».

«Мне сказали, что солнца нет. А в Петербурге или Москве оно, видимо, есть. То слишком жарко, то слишком холодно, то грибок какой то — постоянные отмазки», — добавил Карпин.

Матч прошёл на стадионе «Ростов Арена» и завершился со счётом 1:1. В составе «Урала» мяч забил Алексей Каштанов (6-я минута, пенальти). У «Ростова» отличился Николай Комличенко (67-я). 

Ответная игра между командами состоится 27 февраля в Екатеринбурге.

Ранее Николай Комличенко признан лучшим игроком матча Кубка России «Ростов» — «Урал».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить