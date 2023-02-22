Карпин раскритиковал качество газона в Ростове после матча с «Уралом» в Кубке России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об игре в Кубке России по футболу с екатеринбургским «Уралом».

«В феврале играть можно и нужно, если поле будет нормальным. В Москве бывают хорошие поля даже в это время года, хотя климат пожёстче. Даже наше тренировочное поле на «Олимпе» в сто раз лучше, чем это. Так что здесь дело даже не в погоде и не в феврале», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

По его словам, объяснения о плохом качестве газона «всегда находятся».

«Мне сказали, что солнца нет. А в Петербурге или Москве оно, видимо, есть. То слишком жарко, то слишком холодно, то грибок какой то — постоянные отмазки», — добавил Карпин.

Матч прошёл на стадионе «Ростов Арена» и завершился со счётом 1:1. В составе «Урала» мяч забил Алексей Каштанов (6-я минута, пенальти). У «Ростова» отличился Николай Комличенко (67-я).

Ответная игра между командами состоится 27 февраля в Екатеринбурге.

Ранее Николай Комличенко признан лучшим игроком матча Кубка России «Ростов» — «Урал».