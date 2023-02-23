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В «Краснодаре» отреагировали на слухи об уходе Сперцяна

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Технический директор «Краснодара» Александр Толстиков высказался о возможном уходе полузащитника Эдуарда Сперцяна из команды.
В «Краснодаре» отреагировали на слухи об уходе Сперцяна

«Нам было не сложно удерживать лидеров, потому что все они хотят играть в «Краснодаре». Все предложения, которые пришли бы в клуб, рассматривались бы нами. Если о наших игроках говорят — это только плюс нам», — цитирует Толстикова «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 Сперцян забил десять мячей и отдал шесть результативных передач в 22 матчах за «Краснодар» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее агент Сперцяна Дэвид Манассе рассказал об интересе «Реала» и ПСВ к своему клиенту.

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