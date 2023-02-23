Агент Малкома отреагировал на новость о 200 штрафах игрока за нарушение ПДД

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, прокомментировал информацию о многочисленных штрафах своего клиента за нарушение правил дорожного движения.

«Первый раз об этом слышу. Я не занимаюсь личными делами игрока. Интересуют только спортивные аспекты», — цитирует агента Sport24.

По информации Telegram-канала «Мутко против», Малком получил почти 200 штрафов за 2022 год. Отмечается, что треть нарушений пришлась на конец года. Практически все штрафы были за превышение скорости.

Ранее Геннадий Орлов заявил, что Малком и Клаудиньо хотят играть за сборную Бразилии.