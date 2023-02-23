Узнать больше

Агент Малкома отреагировал на новость о 200 штрафах игрока за нарушение ПДД

Короткая ссылка
Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, прокомментировал информацию о многочисленных штрафах своего клиента за нарушение правил дорожного движения.
Агент Малкома отреагировал на новость о 200 штрафах игрока за нарушение ПДД
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Первый раз об этом слышу. Я не занимаюсь личными делами игрока. Интересуют только спортивные аспекты», — цитирует агента Sport24.

По информации Telegram-канала «Мутко против», Малком получил почти 200 штрафов за 2022 год. Отмечается, что треть нарушений пришлась на конец года. Практически все штрафы были за превышение скорости.

Ранее Геннадий Орлов заявил, что Малком и Клаудиньо хотят играть за сборную Бразилии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить