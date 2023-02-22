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Орлов: Малком и Клаудиньо хотят играть за сборную Бразилии

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Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможности игроков «Зенита» Клаудиньо и Малкома получить российское гражданство.
Орлов: Малком и Клаудиньо хотят играть за сборную Бразилии
  • РИА Новости

«Я не уверен, что они будут брать российский паспорт. Насколько я знаю, Малком и Клаудиньо хотят играть за сборную Бразилии. У нас в обществе много псевдопатриотов, которые в этом видят поддержку», — цитирует Орлова Sport24.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал понять, что бразильцы скоро могут стать гражданами России. Однако для того, чтобы Малком и Клаудиньо смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. Также из-за невозможности быстрой смены футбольного гражданства оба игрока не перестанут считаться легионерами в Российской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что «Зенит» оформил необходимые документы для получения российского гражданства Малкомом и Клаудиньо.

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