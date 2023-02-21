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«Зенит» оформил необходимые документы для получения российского гражданства Малкомом и Клаудиньо

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«Зенит» оформил необходимые документы для рассмотрения заявления о принятии бразильцами Малкомом и Клаудиньо гражданства Российской Федерации.
«Зенит» оформил необходимые документы для получения российского гражданства Малкомом и Клаудиньо
  • Gettyimages.ru

Об этом заявили «Матч ТВ» в пресс‑службе Министерства спорта РФ.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал понять, что бразильцы скоро могут стать гражданами России. Однако для того, чтобы Малком и Клаудиньо смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. Также из-за невозможности быстрой смены футбольного гражданства оба игрока не перестанут считаться легионерами в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо перешёл в российский клуб в 2021-м. Команда из Санкт-Петербурга продлила контракты с бразильцами до конца сезона-2026/27.

Ранее Руслан Нигматуллин высказался о возможности игроков «Зенита» Клаудиньо и Малкома выступать за сборную России.

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