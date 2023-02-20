Нигматуллин: важно, чтобы за сборную России не играли одни бразильцы

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможности игроков «Зенита» Клаудиньо и Малкома выступать за сборную России при получении российского гражданства.

«Сборная России всё-таки должна быть основана на патриотизме, а не на финансовых отношениях. Поэтому прежде всего в команде должны играть россияне. В этом случае важно, чтобы натурализация игроков не превратилась в систему — одни бразильцы играют за сборную России. На такую сборную вряд ли будут ходить», — цитирует Нигматуллина Sport24.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал понять, что бразильцы скоро могут стать гражданами России. Однако для того, чтобы Малком и Клаудиньо смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. Также из-за невозможности быстрой смены футбольного гражданства оба игрока не перестанут считаться легионерами в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо перешёл в российский клуб в 2021-м. Команда из Санкт-Петербурга продлила контракты с бразильцами до конца сезона-2026/27.

Ранее футбольный агент Луис Фернандо Гарсия рассказал, смогут ли Малком и Клаудиньо выступать за сборную России.