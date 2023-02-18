Агент Гарсия ответил, смогут ли Малком и Клаудиньо играть за сборную России
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«Не знаю, смогут ли Малком и Клаудиньо играть за сборную России», — цитирует Гарсию «РБ Спорт».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», оба бразильца получат российские паспорта в течение весны.
По информации источника, футболисты не могут выступать за сборную России. Из-за невозможности смены футбольного гражданства оба не перестанут считаться легионерами в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо перешёл в российский клуб в 2021-м. Команда из Санкт-Петербурга продлила контракты с бразильцами до конца сезона-2026/27.
Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ.