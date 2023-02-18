В «Зените» подтвердили, что Малкому и Клаудиньо одобрили получение паспортов РФ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что бразильским футболистам Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ.

«Мы получили информацию об этом, обрадовали игроков. Теперь ждём, когда будет назначена дата церемонии. Спортивное гражданство неэквивалентно страновому гражданству. Должно пройти определённое время, чтобы они могли играть за сборную России», — цитирует Медведева ТАСС.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», оба бразильца получат российские паспорта в течение весны.

По информации источника, футболисты не могут выступать за сборную России. Из-за невозможности смены футбольного гражданства оба не перестанут считаться легионерами в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо перешёл в российский клуб в 2021-м. Команда из Санкт-Петербурга продлила контракты с бразильцами до конца сезона-2026/27.

Ранее агент Малкома и Клаудиньо высказался о получении футболистами российского гражданства.