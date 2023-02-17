Узнать больше

Агент Малкома и Клаудиньо высказался о получении футболистами российского гражданства

Короткая ссылка
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающих «Зенита» Малкома и Клаудиньо, прокомментировал новость, что его клиенты получили российский паспорт.
Агент Малкома и Клаудиньо высказался о получении футболистами российского гражданства
  • РИА Новости

«Малкому и Клаудиньо одобрили получение российского паспорта? Мне об этом ничего неизвестно», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», оба бразильца получат российские паспорта в течение весны. 

По информации источника, футболисты не могут выступать за сборную России. Из-за невозможности смены футбольного гражданства оба не перестанут считаться легионерами в Российской премьер-лиге.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо перешёл в российский клуб в 2021-м. Команда из Санкт-Петербурга продлила контракты с бразильцами до конца сезона-2026/27.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении петербургского клуба от «Сепахана» в товарищеском матче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить