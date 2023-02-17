Агент Малкома и Клаудиньо высказался о получении футболистами российского гражданства
- РИА Новости
«Малкому и Клаудиньо одобрили получение российского паспорта? Мне об этом ничего неизвестно», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», оба бразильца получат российские паспорта в течение весны.
По информации источника, футболисты не могут выступать за сборную России. Из-за невозможности смены футбольного гражданства оба не перестанут считаться легионерами в Российской премьер-лиге.
Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо перешёл в российский клуб в 2021-м. Команда из Санкт-Петербурга продлила контракты с бразильцами до конца сезона-2026/27.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении петербургского клуба от «Сепахана» в товарищеском матче.