Агент Малкома и Клаудиньо высказался о получении футболистами российского гражданства

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающих «Зенита» Малкома и Клаудиньо, прокомментировал новость, что его клиенты получили российский паспорт.

«Малкому и Клаудиньо одобрили получение российского паспорта? Мне об этом ничего неизвестно», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», оба бразильца получат российские паспорта в течение весны.

По информации источника, футболисты не могут выступать за сборную России. Из-за невозможности смены футбольного гражданства оба не перестанут считаться легионерами в Российской премьер-лиге.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо перешёл в российский клуб в 2021-м. Команда из Санкт-Петербурга продлила контракты с бразильцами до конца сезона-2026/27.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении петербургского клуба от «Сепахана» в товарищеском матче.