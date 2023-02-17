Семак: «Зенит» проиграл «Сепахану» абсолютно по делу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении петербургского клуба от «Сепахана» в товарищеском матче.

«Что касается результата и качества игры, то первый тайм мы сыграли плохо, второй тайм — лучше, но, к сожалению, не забили. Думаю, что мы проиграли абсолютно по делу», — цитирует Семака Sport24.

Встреча прошла на стадионе «Накш-э-джахан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу иранского клуба.

Напомним, что «Зенит» и «Сепахан» заключили обновлённое соглашение о сотрудничестве.

Ранее бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов высказался о поражении «Зенита» в товарищеском матче с «Сепаханом».