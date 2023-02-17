Семак: «Зенит» проиграл «Сепахану» абсолютно по делу
«Что касается результата и качества игры, то первый тайм мы сыграли плохо, второй тайм — лучше, но, к сожалению, не забили. Думаю, что мы проиграли абсолютно по делу», — цитирует Семака Sport24.
Встреча прошла на стадионе «Накш-э-джахан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу иранского клуба.
Напомним, что «Зенит» и «Сепахан» заключили обновлённое соглашение о сотрудничестве.
Ранее бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов высказался о поражении «Зенита» в товарищеском матче с «Сепаханом».