Пименов — о матче с «Сепаханом»: «Зенит» не показал ни мощи, ни желания играть

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов высказался о поражении «Зенита» в товарищеском матче с «Сепаханом».

«Сепахан» сейчас в разгаре чемпионата, а «Зенит» находится на сборах, да, на заключительной части, но клуб не показал ни мощи, ни желания играть, это было видно», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

Встреча прошла на стадионе «Накш-э-джахан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу иранского клуба.

Напомним, что «Зенит» и «Сепахан» заключили обновлённое соглашение о сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может подписать Дмитрия Баринова в случае ухода Далера Кузяева.