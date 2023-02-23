Газзаев — о Дзюбе: «Локомотив» получил сильного и авторитетного футболиста

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился впечатлениями от дебюта нападающего Артёма Дзюбы в составе «Локомотива» в матче Кубка России со «Спартаком».

«Дзюба — хорошее приобретение. «Локомотив» получил сильного и авторитетного футболиста. Думаю, он поможет так же, как и Смольников. Мы увидели, что приобретение новых игроков даст результат «Локомотиву», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Дзюба 22 февраля провёл первый официальный матч за «Локомотив». Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» со счётом 0:1 потерпели поражение от «Спартака» в первом матче 1/4 финала плей-офф Кубка России («Путь РПЛ»).

Ранее Александр Тарханов заявил, что Дзюба мог забить три мяча «Спартаку».