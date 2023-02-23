Тарханов заявил, что Дзюба мог забить три мяча «Спартаку»

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов поделился впечатлениями от дебюта нападающего Артёма Дзюбы в составе «Локомотива» в матче Кубка России со «Спартаком».

«Дзюба в подыгрыше хорошо действовал и три гола мог забить. Он был одним из лидеров «Локомотива» в этой игре. Дзюба как футболист ещё не «сгорел». Он ещё поможет «Локомотиву», — цитирует Тарханова Betonmobile.

Дзюба 22 февраля провёл первый официальный матч за «Локомотив». Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» со счётом 0:1 потерпели поражение от «Спартака» в первом матче 1/4 финала плей-офф Кубка России («Путь РПЛ»).

Ранее Люк Уилкшир заявил, что Дзюба находится на задворках своей карьеры.