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Уилкшир заявил, что Дзюба находится на задворках своей карьеры

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Бывший защитник московского «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир оценил возможность нападающего Артёма Дзюбы показать себя в столичном «Локомотиве».
Уилкшир заявил, что Дзюба находится на задворках своей карьеры
  • РИА Новости

«Дзюба находится на задворках своей карьеры, и можно понять, что для него всё уже не так, как было раньше. Но всё будет зависеть от его менталитета и настроя доказать, что он ещё на многое способен», — цитирует Уилкшира «РБ Спорт»

Дзюба 22 февраля провёл первый официальный матч за «Локомотив». Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» со счётом 0:1 потерпели поражение от «Спартака» в первом матче 1/4 финала плей-офф Кубка России («Путь РПЛ»).

34-летний форвард 3 ноября разорвал контракт с «Адана Демирспор». На его счету один гол в пяти матчах в составе турецкой команды во всех турнирах.

Ранее Дзюба дал понять, что всегда готов вернуться в сборную России по футболу.

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