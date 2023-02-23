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Дзюба заявил, что безумно скучает по играм за сборную России по футболу

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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба дал понять, что всегда готов вернуться в сборную России по футболу.

«Я всегда говорил одну вещь: играть за сборную — это честь. Я безумно скучаю по гимну своей страны. Это ничто не заменит, ради этого в футбол и играют», — цитирует Дзюбу ТАСС.

Бывший форвард «Спартака» в последний раз играл за сборную России на чемпионате Европы летом 2021 года. Всего за национальную команду нападающий провёл 55 матчей, забив 33 мяча.

Дзюба 22 февраля провёл первый официальный матч за «Локомотив». Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» со счётом 0:1 потерпели поражение от «Спартака» в первом матче 1/4 финала плей-офф Кубка России («Путь РПЛ»).

34-летний форвард 3 ноября разорвал контракт с «Адана Демирспор». На его счету один гол в пяти матчах в составе турецкой команды во всех турнирах. 8 февраля Дзюба подписал контракт с московским клубом на правах свободного агента. Соглашение с железнодорожниками действует до конца сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что фанаты оскорбляли Дзюбу во время матча со «Спартаком».

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