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Агент Тюкавина: Кукуляк побоялся поставить пенальти в ворота «Зенита»

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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал эпизод с падением футболиста в штрафной площади «Зенита» в матче 1/4 финала Кубка России («Путь регионов»).
Агент Тюкавина: Кукуляк побоялся поставить пенальти в ворота «Зенита»
  • РИА Новости

«Кукуляк зассал поставить пенальти, конечно. Даже бывший арбитр ФИФА Николаев в прямом эфире говорит, что Тюкавину попали по икроножной мышце. Мы разный футбол смотрим. Это ужас, конечно», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Во втором тайме главный арбитр встречи Евгений Кукуляк просмотрел видеоповтор, но нарушения правил не увидел. 

Основное время встречи на стадионе «Газпром Арена» завершилось со счётом 1:1. Бело-голубые в серии пенальти оказались сильнее (5:4). В составе петербургской команды автогол на свой счёт записал Александр Васютин на первой минуте, также мяч забил Зелимхан Бакаев на 36-й минуте. 

Ранее московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов» не смогли выявить победителя в первом матче 1/2 финала плей-офф Кубка России («Путь РПЛ») по футболу.

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