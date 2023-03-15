Узнать больше

Федун похвалил Гончаренко после второй подряд ничьей со «Спартаком»

Короткая ссылка
Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун похвалил главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко после ничьей в первом матче Кубка России с красно-белыми.
Федун похвалил Гончаренко после второй подряд ничьей со «Спартаком»
  • РИА Новости

«В чём секрет «Урала» Гончаренко? Видимо, это его секрет. Поскольку все команды Гончаренко играют очень жёстко, очень вязко. Он выжимает из игроков всё что можно. Он молодец», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:1. В составе красно-белых мяч забил Квинси Промес на 21-й минуте. У екатеринбургской команды отличился Юрий Железнов на 67-й. 

Ответный матч состоится 5 апреля в Екатеринбурге.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о матче между «Спартаком» и «Уралом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить