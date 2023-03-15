Федун похвалил Гончаренко после второй подряд ничьей со «Спартаком»
- РИА Новости
«В чём секрет «Урала» Гончаренко? Видимо, это его секрет. Поскольку все команды Гончаренко играют очень жёстко, очень вязко. Он выжимает из игроков всё что можно. Он молодец», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».
Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:1. В составе красно-белых мяч забил Квинси Промес на 21-й минуте. У екатеринбургской команды отличился Юрий Железнов на 67-й.
Ответный матч состоится 5 апреля в Екатеринбурге.
Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о матче между «Спартаком» и «Уралом».