Федун похвалил Гончаренко после второй подряд ничьей со «Спартаком»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун похвалил главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко после ничьей в первом матче Кубка России с красно-белыми.

«В чём секрет «Урала» Гончаренко? Видимо, это его секрет. Поскольку все команды Гончаренко играют очень жёстко, очень вязко. Он выжимает из игроков всё что можно. Он молодец», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:1. В составе красно-белых мяч забил Квинси Промес на 21-й минуте. У екатеринбургской команды отличился Юрий Железнов на 67-й.

Ответный матч состоится 5 апреля в Екатеринбурге.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о матче между «Спартаком» и «Уралом».