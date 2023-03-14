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Мостовой: до игры я предполагал, что «Спартак» будет фаворитом в матче с «Уралом»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о матче 1/2 финала плей-офф Кубка России («Путь РПЛ») между «Спартаком» и «Уралом».

«До игры я предполагал, что «Спартак» будет фаворитом в этом матче за счёт домашнего поля. Что мы и наблюдали в процессе игры, когда красно-белые большую часть времени владели преимуществом. Один раз уральцы проглядели Промеса, и он, что называется, исполнил с шикарной передачи Тавареша», — заявил Мостовой RT.

По его словам, в целом игра была довольно вязкой и равной.

«Но нельзя сказать, что спартаковцы превзошли «Урал» в острых эпизодах, потому что команда Гончаренко отвечала и не боялась «Спартака». Плюс Виктор угадал с заменами, которые вытащили ничью для «Урала». В Екатеринбурге будет очень непростая игра. На это повлияет боевой настрой «Урала» и состояние газона. Всё же не Москва», — заявил Мостовой RT.

Ранее бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался о противостоянии красно-белых и «Урала».

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