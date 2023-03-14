Титов высказался о противостоянии «Спартака» и «Урала»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов прокомментировал ничью в первом матче 1/2 финала плей-офф Кубка России («Путь РПЛ») с «Уралом» и высказался о противостоянии команд.

«Об этой игре нужно говорить в контексте трёх матчей. Каждая встреча с «Уралом» для «Спартака» становится сложнее и сложнее. Здесь надо отдать должное Виктору Гончаренко, потому что его команда уже на протяжении 16 матчей не проигрывает. «Урал» хорош, ярок, поэтому, скорее всего, он станет одним из основных клубов в нашем чемпионате. Думаю, в Екатеринбурге будет интересный матч. Все игры, которые там проходят, привлекают зрителей, отчего на стадионе полные трибуны. Всё-таки приезжает «Спартак» — действующий обладатель Кубка. И я уверен, придёт вся красно-белая часть Екатеринбурга поддержать наш великий клуб, который наверняка защитит свой титул в этом году. Красно-белые обязаны быть в финале», — сообщил Титов RT.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что судья Сергей Карасёв правильно не назначил пенальти в ворота «Урала» в первом матче 1/2 финала плей-офф Кубка России («Путь РПЛ») со «Спартаком».