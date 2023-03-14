Мостовой: не было никакого пенальти в матче между «Спартаком» и «Уралом»
«Не было там никакого пенальти. Меня удивляют все эти разговоры, когда смотришь, как люди, которые играли в футбол, говорят, что на Мартинсе был 11-метровый. Вы обратите внимание, Бегич два метра ростом, к тому же в штрафной площади он первым был на мяче. Он просто выставляет руку, которую нужно выставлять всегда. Так действуют все защитники. И нападающие так действуют, я так всегда делал. Это часть игры», — заявил Мостовой RT.
Он также объяснил, почему часто обсуждают решения арбитров относительно пенальти.
«Потому что сейчас в каждом туре случается судейский скандал. В каждом матче с участием «Спартака» случаются ошибки. Поэтому такое пристальное внимание к каждому эпизоду с участием главного арбитра», — заявил Мостовой RT.
Ранее главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о ничьей с «Уралом».